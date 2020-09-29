【悲情樓市】十大屋苑八成冧價　太古城每呎失守1.9萬元

新冠肺炎第三波大爆發，重挫本季度二手樓市。全港十大主要二手屋苑平均實用呎價，期內佔80%按季回落。過往抗跌力最強的鰂魚涌太古城，期內跌幅達6.6%最多，最新平均呎價失守1.9萬港元，紅磡黃埔花園同期亦跌約5.2%。而該批項目第三季的買賣宗數，按季暫少近23%。

綜合市場數據，上述主要屋苑呎價，佔8個都回落，跌幅介乎0.6%至6.6%。其餘兩個項目茶果嶺麗港城及東涌映灣園，平均呎價按季則錄0.3%及0.5%升幅。至於整體二手樓價，反映主要二手樓價格走勢的中原城市領先指數，最新報176.59點，較六月底跌約1.06%。

其中太古城九月份平均呎價18,968元，較六月的2.03萬元為低。而項目過去三個月錄約93宗成交，按季少近10%，九月份則錄35宗。中原趙鴻運稱，疫情下該屋苑部分放盤多時業主，陸續願意減價出貨，期內千萬元或以下成交增多，但大多為質素稍遜單位成交，拖低整體成交價。

該行周德龍指，黃埔花園本月有21宗買賣，平均呎價16,147元，而六月平均呎價則達約1.7萬元。至於本季暫錄不足70宗買賣，較對上一季少近13%。他又指，該盤議價幅度個別達5%至10%，令樓價下挫。

至於新界細價屋苑天水圍嘉湖山莊，最新平均呎價10,613元，亦跌約4.4%。而第三季暫錄108宗成交，為十大屋苑中唯一交投錄逾百宗，但按季仍少約16.3%。中原文家輝表示，項目三房戶做價跌幅較大，與兩房戶做價差距拉近至不足一成，吸引用家轉購。

事實上，早前禁聚令措施推出，各區睇樓量大減，本季十大屋苑交投有九個按季減少，當中映灣園期內錄59宗，跌幅約46.4%最多。而十大二手項目自七月至今，共錄約749宗買賣，較第二季錄得的970宗，減少約221宗。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，第三波疫情於七月開始，影響準買家入市意欲，同時個別業主有套現需要，減價賣樓，拖累樓價下跌。他預期，疫情回穩，配合多個新盤部署推出，第四季二手樓市將回升，若政府配合撤辣及放寬不合時宜措施，如取消壓測等，對市況亦有幫助。

此外，其他大型屋苑續現平價成交。世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山指標新港城P座極低層單位，減價40萬元，做以545萬元沽，屬同類型單位近期新低，呎價16,172元。

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