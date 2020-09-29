觀望總統大選辯論　道指早段跌51點

美股道指周一(28日)勁升逾400點後，周二(29日)早段略為回軟，低開51點，報27,532點，以科技股為主的納指則升13點，至11,131點。市場注視美國總統特朗普與民主黨對手拜登今日稍後舉行的首場大選電視辯論。

高盛報告指出，大選的不明朗因素將令短期市場波動加劇，而該行策略員科斯廷認為，一旦民主黨入主白宮並取得兩院控制權，將輕微有助標普企業盈利，這有別於其他大行普遍認為會對盈利構成重大打擊。

他預測，拜登的「縮水」版加稅計劃會獲國會通過，但影響會在2022年開始消失，而大規模財政開支計劃將提振經濟增長，抵銷加稅的影響，估計到2024年，標指每股盈利為222美元，較政策和潛在盈利沒有改變假設的214美元為高。

公司消息方面，美國最大零售商沃爾瑪據報正磋商投資最多25億美元於印度Tata集團的電商平台。沃爾瑪股價早段報137.64美元，升0.28%。

科技股變動不大，蘋果公司(Apple Inc.)報115.16美元，升0.175%，亞馬遜微升0.05%至3,175.49美元。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020