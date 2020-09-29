協鑫新能源售10個太陽能電站還債

不過，兩家公司稱，上述虧損只是大致上基於代價與出售資產的帳面值比較而來，但如果計及總未清償結餘、所派付於基準日的應付股息、過渡期已宣派股息、以及及資金成本，扣除估計稅項及交易成本後，協鑫新能源可以從今次交易回收的現金所得款項淨額，預計多達約13.76億元，遠高於該公司向有關項目所作出的總值約8.85億元的現金投資及股東貸款。協鑫新能源擬將有關款項用來償還債務。

公司又指，透過出售已營運光伏電站項目，可進一步實行輕資產模式，減低資產負債比率及降低負債和利率風險，從而實現改善財務架構。

然而，值得留意的是，華能方面獲發有關太陽能電站項目的認沽期權，於交易完成日起5年內，若發生與相關項目有關的任何以下事件，華能方面可以行使期權，而協鑫新能源屆時就要購回這批太陽能電站項目、以及華能向它們提供的所有尚未償還股東貸款。

行使條件包括︰(i)於交易完成日前未能據適用法律要求獲取相關合規文件、辦妥相關合規手續或支付相關建設費用，導致相關目標公司旗下光伏電站停產且未能在6個月內復產；(ii)於交易完成日前，太陽能電站的主要設備存在工程質量問題、重大不可彌補的缺陷或安全隱患問題，導致停產且未能在6個月內復產；(iii)相關項目於交易完成日起計4年內未能自中國政府取得基於當日審計報告釐定的全部應收國家補助；(iv)這批項目喪失獲得國家補助目錄或國家補助項目清單項下國家補助的資格。

不過，若華能沒有於上述事件發生起1年內揚聲，將被視為放棄權利。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020