恒大物業遞上市申請　在管母企開發物業佔98.9%

截至今年6月底止，該公司在手的物業管理項目達1,354個，總在管面積約2.54億平方米，簽約面積約5.13億平方米。值得留意，母企恒大所開發物業的在管面積佔比極大，今年上半年佔98.9%，2018年及2019年均逾98%。

據初步招股文件，截止6月底止上半年，盈利11.48億元人民幣(下同)，按年飆升1.81倍；收入按年上升31.68%至45.63億元，其中61.9%來自物業管理服務，非業主增值服務及社區增值一服務分別佔27%及11.1%；平均物業管理費為每月每平方米2.22元人民幣。

是次集資所得將用於戰略收購及投資；開發增值服務；升級信息系統及設備；招聘及培養人才，以及用作營運資金。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020