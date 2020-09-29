恒大物業遞上市申請 在管母企開發物業佔98.9%
2020年09月29日 22:14
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中國恒大(03333)分拆旗下物管業務恒大物業在港上市，券商華泰、瑞銀、農銀、建銀、中信證券及海通為聯席保薦人。
恒大物業於2020年8月，引入了一組戰略投資者，其中包括紅杉資本、中信資本、馬雲有份創辦的雲鋒基金及騰訊控股(00700)，涉資235億港元，相信日後可開拓具協同效益的新服務類型，並進行其他合作，從而加強業務運營範圍和深度，並對長遠可持續增長帶來貢獻。
據初步招股文件，母企恒大持有上市前71.939%股權；上市前投資者合共持股28.061%，其中騰訊透過旗下意像架構持股1.433%；華泰國際及紅杉資本分別持有4.776%及4.12%股權；雲鋒基金持有1.79%；九龍建業(00034)董事會主席柯為湘持股1.194%。華人置業(00127)執行董事陳凱韻(甘比)持股5.373%；利福國際(01212)旗下Treasure Pitcher Ltd.持有0.597%股權。
截至今年6月底止，該公司在手的物業管理項目達1,354個，總在管面積約2.54億平方米，簽約面積約5.13億平方米。值得留意，母企恒大所開發物業的在管面積佔比極大，今年上半年佔98.9%，2018年及2019年均逾98%。
據初步招股文件，截止6月底止上半年，盈利11.48億元人民幣(下同)，按年飆升1.81倍；收入按年上升31.68%至45.63億元，其中61.9%來自物業管理服務，非業主增值服務及社區增值一服務分別佔27%及11.1%；平均物業管理費為每月每平方米2.22元人民幣。
是次集資所得將用於戰略收購及投資；開發增值服務；升級信息系統及設備；招聘及培養人才，以及用作營運資金。
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