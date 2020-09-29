富力︰出售廣州物流園交易有重大進展
2020年09月29日 22:34
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富力地產(02777)早前與私募基金黑石集團之關聯方簽訂一份無約束力意向書，擬轉讓廣州富力國際空港綜合物流園70%權益。
富力今日(29日)披露，磋商已有重大進展，並將繼續與對方商討有關交易之最終條款，但除有關保密、排他性、稅費和費用、管轄法律、修訂及語言之條文外，並無任何具法律約束力之責任。
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