思捷全年虧損擴大86% 不派息
2020年09月29日 22:54
東網電視更多新聞短片
思捷環球(00330)公布，截至今年六月底止的全年度，股東應佔虧損按年擴大86.19%至39.92億元，持續經營業務每股基本虧損1.96元，不派發股息。業績報告內稱，公司正精簡架構，繼續按照計劃實施全球性削減員工人數，並已關閉在亞洲(包括中國)的所有零售店，和已關閉於歐洲表現不佳的若干店舖。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！