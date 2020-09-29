【產經評論】中美博弈大變局　亞洲重構新秩序

好景不常有！過去四十年，中國實施改革開放，發展成「世界工廠」，所創造的產業鏈和價值，帶動整個亞洲經濟起飛。可是自中美關係惡化，國際形勢巨變，再加上今年一場新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟，東亞與太平洋地區經濟更是面臨逾五十年以來最為艱險境況。此時此刻，區內經濟體本應更加樂見中國能再次帶領加快復甦，但眼見兩強惡鬥，非友即敵，實難左右逢源。這些經濟體未來更須設法在新秩序中取得有利位置，始可確保長遠可持續發展。

據世銀發表的報告預計，今年整個東亞、太平洋地區經濟將錄得自一九六七年以來最低的增長，更令區內逾三千八百萬人口陷入貧困，貧窮率廿年來首次上升，意味滅貧工作大倒退。

即使是疫情較早受控的中國，儘管大增政府開支，但消費市道放緩，全年經濟增長亦僅預料只有百分之二。足見中美之爭疊加疫情大爆發，確是禍不單行，對區內經濟的衝擊，並不亞於一九九八年的亞洲金融風暴，以及二○○八年的金融海嘯。

展望明年，隨着疫苗面世，疫情總會過去。世銀預計明年中國經濟增長將較區內其他經濟體為快。事實上，觀乎今次疫情下，中國在新經濟方面有長足進步，中國的網民規模已達到九點四億，互聯網普及率達百分之六十七。強大的用家市場，配以5G通訊技術的推進，新經濟產業將繼續貢獻可觀的經濟增長，減緩貿易戰的衝擊。無論以後美國如何圍堵中國科企，但只要中國對外保持開放、對內局勢穩定，便可持續發展，有力與美國長期抗衡。

無可否認，國際關係錯綜複雜，中國崛起或會對部分亞洲經濟體構成不安，但「中國」之名，正正凸顯了其地理位置、人口及生產力方面的優勢，理所當然地在區內承擔起中心角色。亞洲經濟體誠然不欲見到中美關係惡化。惟美、日聯盟正忙於拉幫結派孤立中國，要在大國博弈中找到生存縫隙，保持安全和發展並不容易。

如今中國不再做「世界工廠」而轉向大內需，並持續開放，以實現內外「雙循環」，這將令亞洲經濟體與中國的關係生變。近幾年越南在中美貿易戰中，搶去不少中國製造業訂單，台灣半導體業成為中美科技戰的受益者。亞洲現狀既然難以維持，在出現新秩序前，少不免出現一場大洗牌，龍跑蛇躥各有盤算。大家須有心理準備，素有「亞洲火藥庫」的南海如今局勢正風雲色變，料將成為區內各方爭權奪利的戰場！

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020