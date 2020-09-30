東方日報B1：亞太經濟增長恐半世紀最差

疫情令東亞經濟加入全球攬炒行列！世界銀行最新報告警告，在「三重衝擊」即疫情、限制措施和環球衰退下，東亞和太平洋發展中地區今年經濟增速料僅0.9%，為1967年、即逾50年以來最弱，並預期區內貧窮人口將20年來首次增加，多達3,800萬人持續處於或新墮入貧窮人口之列。

世銀在剛發表題為《從遏制疫情走向復甦》的報告中指出，疾病、糧食安全、失業及學校停課，將造成人力資本損失。該行估計，倘區內政府沒有迅速行動，增加社會安全網，未來十年經濟增速將每年減少1個百分點，而停課導致損失0.7個經調整後學年，使區內每名普通學生，在職場生涯的收入每年平均減少4%。

在不計入中國的區內發展中經濟體，以旅遊業為主的斐濟最傷，世銀預測經濟今年將勁縮21.7%，而泰國、菲律賓及馬來西亞經濟亦分別顯著收縮8.3%、6.9%及4.9%。

世銀指出，雖然區內疫情大致受控，令本地經濟活動得以恢復，但疫症在印尼和菲律賓仍然肆虐，緬甸疫情最近亦出現反彈。

而基於復甦持續和主要經濟體經濟活動正常化的假設，以疫苗可能面世，世銀對區內明年經濟較為樂觀，增長料由今年0.9%加速至7.4%。若不計入中國的增速，亦由今年預期收縮3.5%，轉為明年恢復增長5.1%。不過，若以悲觀情況假設，則今年及明年東亞和太平洋發展中地區經濟增速更僅0.3%及4.5%。

另方面，裕利安宜把全球明年經濟增長預測，由6月時估計的4.8%降至4.6%，主要反映當局可能收緊社交距離措施和持續裁員打擊消費和投資，令今年第四季及明年首季復甦步伐較預期放緩。該公司預測全球經濟今年萎縮4.7%。

此外，世銀報告亦指出，區內政府承諾投入相當於近5%國內生產總值(GDP)抗疫及支援家庭和企業，惟這樣會加重了公共和私人環節的債務負擔。其中，政府財政赤字增加將導致政府債務佔GDP比率增加7%，加上銀行資產負債表轉壞及前景愈益不明朗，將造成投資和經濟不穩。

此外，世銀相信疫情將加速現時的貿易趨勢，包括區域化、環球價值鏈撤離中國，以及數碼交付服務加快增長，但同時亦增加訴諸保護主義的壓力。

世銀東亞和太平洋首席經濟師Aaditya Mattoo認為，區內經濟的反彈力度，將視乎進一步的改革，如結束燃料補貼、服務貿易自由化。世銀東亞和太平洋地區副總裁Victoria Kwakwa表示，區內正面對前所未見的挑戰，政府亦面臨艱難的抉擇。她又稱，疫情不但對窮人打擊最大，更形成「新貧窮」人口，並提出方案以紓緩有關影響，包括投資增加病毒測試和追蹤、延長和擴大社會保障至貧窮人口及非正式經濟環節。

世銀估計，每天收入5.5美元以下的3,300萬區內貧窮人口，原本有機會脫貧，但因疫情而繼續列為貧窮，另有500萬人被推回貧窮之列。

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