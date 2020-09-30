【國金專題】美富豪身家「疫」市增6.5萬億

新冠肺炎疫情爆發至今仍未斷尾，重創全球經濟。不過，富豪的「荷包」依然飽滿，有數據指出，自三月十八日至九月十五日止，即各地陷入社交距離封鎖之際，美國643名億萬富翁的身家累計暴增逾8,450億美元(約6.59萬億港元)！

美國智庫(Institute for Policy Studies)報告顯示，該643名美國富豪總身家於過去約六個月增長28.7%，至3.8萬億美元(29.64萬億港元)，即使計及經歷二、三月份的環球大冧市，富豪們身家依然逆市急升。

然而，富豪疫情期間所賺取的8,450億美元中，有約4,000億美元財富掌握在排名頭十五位的富豪手中。單是位居富豪榜首位的亞馬遜行政總裁貝索斯，其身家期內就暴漲64.8%或732億美元；微軟創辦人蓋茨身家則漲18.7%或183億美元。

翻查《福布斯》近期公布的美國富豪榜，貝索斯連續三年稱冠，財產達1,790億美元(約1.39萬億港元)。至於排第二的蓋茨，身家達1,110億美元(約8,658億港元)，同樣是天文數字。

●貧富懸殊愈益嚴重

實際上，「貧者愈貧，富者愈富」情況，在過去十年錄得經濟增長的美國愈益明顯。根據當地統計局九月公布的數字，美國最高收入的一群，即去年平均收入達45.11萬美元(約351.85萬港元)的5%家庭，在截至一九年底止的十年間，其經通脹調整後的實質收入增長28%，為各階層之中增幅最大。相反，最窮的20%家庭，同期收入由1.38萬美元增至1.52萬美元，增幅僅不足11%。

至於夾在中間的中產階級，即去年收入介乎4.06萬至11.11萬美元之間，同期收入增長16至18%。

值得一提的是，最窮的兩成美國家庭平均收入在去年增長了9%，美國統計局認為，主要是受惠於失業率改善和薪金上升，以一年計在各階層之中增長幅度最大，但他們的收入仍然不及中層家庭的一半。更甚的是，在過去十年美國的生活成本上升不少，貧困一族的薪金升幅絕對追不上通脹。

●發達非靠買股票 投資多跑輸大市

不少人以為超級富豪都是以投資股市致富，不過，多年來研究上述富豪榜的專欄作家胡伯特(Mark Hulbert)卻大唱反調，高呼除了「股神」巴菲特之外，絕大多數超級富豪都不是依靠股市致富，股市只是讓他們維持購買力的工具而已。

他指出，這些有錢人的證券投資組合往往跑輸大市，例如過去一年超級富豪財富雖然激增2,400億美元，但以百分比計僅升8.1%，跑輸標普500指數同期約10%升幅，就算是以一七年至今的數字比較，結果也是如此。故此，他打趣說，在股市投資上，大家不需要向超級富豪取經。

至於超級富豪是如何「煉成」的？他表示，致富途徑不外乎兩種：一是創立一家事業成功的企業，猶如挖到金礦的公司，不然就是繼承了龐大的家產。

●諾獎得主籲開徵財產稅

就美國億萬富翁在過去半年身家激增，○一年諾貝爾經濟獎得主斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)認為，應該要開徵新的稅收，來改善政府赤字嚴重和貧富懸殊惡化，好方法就是對富有階級徵收財產稅。

他說：「有些人能透過各種方法規避所得稅，透過開徵財產稅，能拿到他們透過資本所得稅這途徑逃離的稅收，是很有效的稅項。即使只對億萬富翁徵收3%，以及對身家5,000萬美元以上的人徵收2%，都能取得巨大收入。」

他指，美國政府債台高築，需要更多收入，而疫情又使財赤大增。他又相信，若總統特朗普連任成功，應不會對有錢人徵稅。他說：「民主黨的拜登更可能在徵收財富稅這件事有進展。」所以誰成功當選總統，對富豪來說影響甚大。

然而，近日美國加州為填補因疫情致收入銳減，擬調高富人稅的稅率。有「新債王」之稱的Doubleline創辦人岡拉克卻揚言，如果加州提高富人稅率，不排除搬離加州。

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