歐股收市受壓　德國DAX跌45點

歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報5,897點，跌30點或0.51%；法國CAC指數收報4,832點，跌11點或0.23%；德國DAX指數收報12,825點，跌45點或0.35%。

歐元區9月經濟景氣指數終值升至91.1，連升5個月，亦好過市場預期。

個股方面，英國管道和暖氣設備分銷商Ferguson宣布恢復股息，主要由於該公司削減成本措施令全年盈利有所提振。Ferguson股價收漲6.01%。

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