紐約期金重上1900美元關　創一周新高

美股周二(29日)表現反覆偏軟，刺激國際金價上揚，紐約12月期金收報每安士1,903.2美元，升20.9美元或1.1%，創一周收市新高。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，美國有望推出新一輪刺激措施，令其美元傾向受壓，支持到黃金和白銀的價格表現。

美匯指數周二報93.87，跌0.42%。

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