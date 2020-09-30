聯儲威廉斯：料美經濟今年強勁復甦

美國聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，留意到消費者開支和住宅樓市出現改善迹象，並指他樂觀地預計，美國經濟將在2020年強勁復甦，並不認為美國經濟存在過度的冒險問題。

威廉斯又說，如果特朗普政府缺乏後續財政支持，將意味到美國經濟前景會更加疲弱。同時，他對對州和地方政府的資產負債表問題感到憂心，並指聯儲局正在進行之中的公司債購買行動，向市場提供信心。

另外，他表示，預計美國將在未來3年之內實現充分就業這個聯儲局政策目標。

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