聯儲威廉斯：料美經濟今年強勁復甦
2020年09月30日 02:17
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美國聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，留意到消費者開支和住宅樓市出現改善迹象，並指他樂觀地預計，美國經濟將在2020年強勁復甦，並不認為美國經濟存在過度的冒險問題。
威廉斯又說，如果特朗普政府缺乏後續財政支持，將意味到美國經濟前景會更加疲弱。同時，他對對州和地方政府的資產負債表問題感到憂心，並指聯儲局正在進行之中的公司債購買行動，向市場提供信心。
另外，他表示，預計美國將在未來3年之內實現充分就業這個聯儲局政策目標。
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