紐約期油急挫逾3%　失守40美元

地緣政治風險升溫，加上新冠肺炎疫情持續，經濟前景惹人擔憂，國際油價周二(29日)受壓。紐約11月期油收報每桶39.29美元，跌1.31美元或3.27%。布蘭特11月期油收報每桶41.03美元，跌1.4美元或3.3%。

亞美尼亞及阿塞拜疆自周日(27日)起在有主權爭議的納戈爾諾–卡拉巴赫爆發激烈衝突。由於土耳其明確表達支持亞塞拜疆，市場憂慮土耳其恐陷入區域衝突。另外，中東油產國科威特國家元首及君主薩巴赫逝世，投資者對政局風險保持審慎。

全球疫情持續，影響油市需求前景。石油行業對沖基金經理Pierre Andurand表示，預期原油需求要到2022年才會恢復增長，並將於2026年見頂。

他又說，全球石油產業存在每日1,000至1,200萬桶的額外產能，並不認為石油輸出國組織(OPEC)將在2021年1月增產石油。

Andurand指，如果能及時推出新冠肺炎疫苗，預計航空燃料將在2021年年底時實現全面復甦；並預計到2021年12月時，油價為每桶50美元。

法國巴黎銀行指出，預期國際油價將在2020年第四季至2021年第一季期間先升後回，並在2021年餘下時間保持穩定。該行預期明年紐約油價為每桶54美元，布蘭特油價預期為每桶56美元。

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