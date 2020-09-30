美股收市：道指跌131點　注視首場大選辯論

美國股市周二(29日)受壓，道指收報27,452點，跌131點或0.48%；標指收報3,335點，跌16點或0.48%；納指收報11,085點，跌32點或0.29%。市場注視美國總統特朗普與民主黨對手拜登即將舉行的首場大選電視辯論。

高盛報告指出，大選的不明朗因素將令短期市場波動加劇，而該行策略員科斯廷認為，一旦民主黨入主白宮並取得兩院控制權，將輕微有助標普企業盈利，這有別於其他大行普遍認為會對盈利構成重大打擊。

他預測，拜登的「縮水」版加稅計劃會獲國會通過，但影響會在2022年開始消失，而大規模財政開支計劃將提振經濟增長，抵銷加稅的影響，估計到2024年，標指每股盈利為222美元，較政策和潛在盈利沒有改變假設的214美元為高。

公司消息方面，美國司法部反壟斷主管表示，正全力調查交易所數據反饋所引發的爭議，並正檢查銀行業的兼併規則。交易所股份受壓，納斯達克公司股價周二急跌逾3%；芝商所和洲際交易所分別跌約1.6%和2%。銀行股亦向下，富國銀行、摩根士丹利均跌逾2%。

數據方面，美國商務部公布，當地8月份商品貿易赤字由7月801億美元，增加約3.5%至829億美元(約6,466億港元)，創紀錄新高，並多過預期的818億美元，其中，入口增加3.1%至2,013億美元，創7個月高位，反映需求漸穩，企業開始補充庫存，期內出口則升2.8%至1,183億美元。

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