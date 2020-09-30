迪士尼擬裁員2.8萬人　股價盤後挫逾1%

外國報道引述迪士尼(Disney)主題樂園主管Josh D’Amaro寫給員工的信中表示，迪士尼旗下主題樂園、體驗和消費者產品部門將裁減2.8萬個職位，當中約67%為兼職員工。

迪士尼股價在盤後交易時段急跌1.5%，報123.53美元。

該公司未有披露個別主題樂園所劃分的裁員人數。目前，迪士尼在佛羅里達州、巴黎、上海、日本和香港的主題公園已經能夠因應疫情發展而有限度重新開放，但其位於加州的兩個主題樂園仍然關閉。

主題樂園、體驗和消費者產品部門對迪士尼整體業務有重要的比重，在2019年，該部門收入佔迪士尼整體收入696億美元約37%。

Amaro在信中表示裁員決定非常艱難，並稱過去年數月公司已經積極削減開支，同時暫停了資本項目，但坦言仍難以在目前的業務情況下維持員工人數。

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