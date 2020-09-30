英倫銀行行長促英國與歐盟達成貿易協議

外媒報道，英倫銀行(即英國央行)行長貝利敦促英國政府和歐盟達成一項貿易協議，否則將面臨經濟損失。

貝利在一個網絡研討會上說：「我們能夠達成協議並擁有開放的市場，將符合這一進程中所有各方的利益。沒有人從封閉邊界中受益，沒有人從封閉市場中受益，也沒有人從貿易保護主義中受益。」

英國和歐盟本周進入預定的最後一輪貿易協議談判，以期在10月15日至16日的歐盟領導人峰會前達成協議。如果未能在12月31日之前達成協議，則將意味到雙方將實施關稅和邊境檢查。

談判陷入困境的不確定性正在給該地區的經濟帶來壓力，同時該些國家正努力從新冠肺炎疫情危機中復甦。貝利表示，英國央行預計在經歷夏季強勁反彈後，經濟增長將放緩。

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