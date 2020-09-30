【專家點評】馮宏遠：10月港股走勢仍偏淡

環球主要股市在整個九月幾乎都是反覆下跌，港股要到期指結算加上第三季季結前才有力稍作反彈，不過隨着今早美國總統大選首場辯輪展開，亦意味着美股市場大選行情正式開始。

假如美國總統特朗普能夠連任，現時已經陷入僵局的中美經貿及外交局勢，或會進一步加速惡化，對美股市場中尤其是舊經濟股或會有一定負面影響，同時共和黨偏向進取的財政刺激政策及寬鬆貨幣政策料會持續；如由拜登當選，雖然中美關係短線或見緩和，對中港股市應較有利，但民主黨偏向保守的經濟政策取向，尤其提高企業稅的政綱，將相當影響美股整體企業盈利表現，由於預料市場在大選期間仍會偏向觀望，美股雖然經過9月充分調整，但隨即反彈再破彈的機會不大，反而是在10月及11月反覆波動，整固市況的機會較高。

中港股市方面，隨着人行有收緊銀根及清理內銀不良貸款的政策迹象，內銀股亦在季結前破底，預料第四季內銀、內險、內房等三大傳統國企板塊表現會較差，或會持續上季新舊經濟股份嚴重背馳的情況，同時港股下月風險仍然偏高，如欲入市宜選擇11月中後段低吸較為上算。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士，並未持有上述證券。)

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