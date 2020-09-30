長江基建旗下英國水務項目價格規管獲放寬

Ofwat監管英格蘭及威爾士地區內具壟斷性質的水務公司，每逢5年做一次價格檢討，定出有關企業向客戶收費之上限，而最新一次價格檢討乃於去年進行，決定2020至2025年的監管框架。長建主席李澤鉅曾於今年中期業績公告中提到，Northumbrian Water今年4月進入新規管期也是拖低中期盈利的因素，其價格檢討條款較以往嚴苛，而該公司已提上訴。

Northumbrian Water於新聞稿中表示，遞交給監管機構用以制定2020至2025年規管期的業務發展計劃，乃公司與幾十萬名客戶廣泛溝通得來，而他們的優先考慮是成本效益及服務穩妥。公司仔細檢視過Ofwat原先裁定的新規管期准許回報率後認為，它既不能滿足客戶已清楚講明的優先需求，亦不利公司長遠的財務穩定性，因此董事會一致決議向CMA上訴，讓其主持公道。

而就今次CMA的裁決，Northumbrian Water表示會於未來幾個星期仔細研究，適當時候會作出詳盡回應。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020