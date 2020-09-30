陽光紙業成立合夥企業

根據有限責任合夥協議，合夥企業的總資本承擔為5億元人民幣(下同)，其中山東新嘉將出資500萬元，而上海王的、昌樂盛世、濰坊恆新與昌樂寶都將分別向合夥企業出資1億元、2.95億元、5,000萬元及5,000萬元。

此外，合夥企業與科邁制漿及山東陽光(公司之間接非全資附屬公司)訂立股權投資協議，據此，合夥企業同意通過向科邁制漿注資現金5億元投資科邁制漿的紙漿製造項目以換取股權。投資完成後，科邁制漿將由合營企業直接擁有47.37%及由山東陽光擁有52.63%。

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