友邦已與澳洲聯邦銀行訂約束力文件

友邦( 01299 )就早前公布擬收購澳洲聯邦銀行於澳洲之人壽保險業務作出公布，其與澳洲聯邦銀行已訂立具約束力文件，澳洲聯邦銀行透過The Colonial Mutual Life Assurance Society Limited(CMLA)進行之人壽保險保單組合轉讓予AIA Australia Limited，作為友邦擬議收購澳洲聯邦銀行於澳洲之人壽保險業務的交割之替代方式及結構。

保單組合轉讓將根據澳洲1995年人壽保險聯邦法案第9部項下之計劃之方式進行，並須取得澳洲審慎監管局、澳洲財政部長批准及澳洲聯邦法院確認。

友邦擬議收購澳洲聯邦銀行人壽保險業務之商業條款與先前就該交易所公布之條款保持一致，而購買價格之最終部分須於保單組合轉讓最終落實時支付。

至於收購CMLA及CMLA若干相關實體之業務之總現金支出淨額(包括於該公告日期前支付之金額)將約10億美元，與公司在2019年8月23日發布之公告一致，惟可根據訂約方於有關交替安排之具約束力文件中協定之任何購買價格作出調整。

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