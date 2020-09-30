君實生物與美Anwita簽署許可協議
2020年09月30日 07:12
東網電視更多新聞短片
君實生物(01877)公布，擬與Anwita Biosciences,Inc.(「Anwita」)簽署《許可協議》，Anwita授予公司在許可區域(包括中國、香港、澳門及台灣)單獨使用《許可協議》中約定的Anti-HSA-IL-2Nα系列產品及相關的ANWITA技術和知識產權，或與公司專有產品結合使用的獨佔許可。該事項尚需提交股東於公司2020年第三次臨時股東大會審議。
Anwita是一家總部位於美國加利福尼亞州的公司，其主營業務為細胞因子融合蛋白、單克隆抗體的發現和開發。Anwita具有較強的細胞因子藥物改造技術，技術能力出色，包括sd-HSA在內的技術平台對於細胞因子融合蛋白具有廣泛應用。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！