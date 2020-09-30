鳳祥股份兩附屬通過濟南海關經營者高級認證
2020年09月30日 07:13
東網電視更多新聞短片
鳳祥股份(09977)公布，附屬公司山東鳳祥食品發展及山東鳳祥實業近日均通過了濟南海關的「經認證的經營者」(AEO)高級認證。獲得該項高級認證的企業，將享受先行辦理驗放及通關手續、低查驗率、低稽查頻次、申請免除擔保等一系列海關便利化措施，還可享受與中國簽訂AEO互認協議國家(地區)海關給予的通關便利，並在此基礎上同時享受國家發展和
改革委員會、人民銀行、海關總署、商務部等國家40個有關部委實施的49項聯合激勵措施。其中包括簡化審核流程、行政審批綠色通道、優先境外發債備案、外匯管理改革先行先試等。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！