【名家筆陣】香港會計師公會：企業拯救程序宜盡快實施

完備的法定拯救程序可助減少清盤公司的數目，維持就業市場穩定。

新冠肺炎疫情令世界各地不少企業停擺，甚至要永久結業。香港總商會8月的一項調查顯示，因生意不佳而面對周轉困難的中小企業中，近半數預期最多只能支撑半年。

儘管港府今年推行「中小企融資擔保計劃」，希望幫助中小企紓緩財政壓力，惟疫情持續導致債務愈積愈多，香港會計師公會料破產及清盤個案在還款寬限期過後會上升，對企業重整及破產管理服務的需求會相應增加。

香港有不少專責重整及破產管理的會計師，他們除了要分析財困公司的財務歷史，判斷拯救及重整的可行性外，亦要設法收回資產及尋找「白武士」，助公司盡快以合規方式應對財政問題，盡可能避免清盤情況出現。

然而，香港一直欠缺類似破產保護令的企業拯救法規，令企業重整工作出現更多變數。在現行的法律制度下，香港沒有司法重整這個選項，債權人可隨時提出清盤呈請或對債務人採取法律行動，阻撓企業的非正式重整過程。

政府正制訂有關法定企業拯救程序及無力償債下營商的條例草案，預計於下個立法年度提交立法會審議。條例草案其中一個重點是擬設「暫止期」，以保護債務纏身的企業免受財產相關的民事訴訟或清盤呈請影響，為重整及破產管理人爭取時間與債權人商討處理重整安排，希望幫助企業渡過難關。礙於現時法例不設暫止期，企業一旦遇上重大財困便缺乏法定的喘息空間，有機會面臨債權人即時提出清盤呈請的風險。

條例草案另一項建議是引入「臨時監管程序」，這意味着重整及破產管理人員在暫止期期間，可被委任為財困企業的臨時監管人，制訂拯救方案。在現行制度下，企業如遭臨時清盤就如蒙上污名，或會令債權人、股東及持份者失去信心而難以翻身。若草案順利通過，企業可暫時避免清盤，對重整及破產管理人員協助公司重整較為有利。

完備的法定拯救程序可助減少清盤公司的數目，維持就業市場穩定。公會希望企業拯救程序能盡快實施，讓財困企業獲切實可行的選擇。

香港會計師公會

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