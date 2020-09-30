【專家點評】王昕媛：11月美國大選　美股高危…

基於VIX隱含波動率的期限曲線/黃金期權隱含波動率的期限曲線，11月份數值最高，說明市場共識11月大選期間市場風險最高。11月份VIX期貨合約隱含波動率的期限曲線，最新9月28日為32.975(10月合約為30.825)，其後逐月下降。對比期限曲線會發現，2個月前市場認為在大選前10月風險最高，1周前市場已經達成共識，認為11月風險高。同樣在黃金期權隱含波動率期限曲線上顯示，2M的vol最高，說明11月份風險高。11月3日為美國投票日，說明目前美國大選是市場最為關注的因素。

那麼大選應該關注甚麼？在11月3日投票前，關注4場辯論會，9月30日(首場辯論6大主題包括：疫情、種族歧視、最高法院、經濟狀況、誠心選舉、人生經歷，由於新一輪刺激政策沒有出台，選民對於經濟形勢關注度上升至32%)，10月7日(副總統候選人辯論賽：彭斯vs哈里斯)，10月1日(總統辯論)，10月22日(總統辯論)。

目前Trump支持率落後Biden，不排除後期支持率趕上，主因：第一，Trump本屆任期內，完成部分階段性使命，包括：1）成功的使得總統和參議院同屬於共和黨，2）且填補了200多名各級聯邦法官的空缺。第二，在Ginsburg(金斯柏格)過世後，快速推舉前保守派大法官Scalia的助手Amy Coney Barret成為聯邦大法官候選人(待交共和黨控制的參議院聽證+表決)。第三，不同於過往選舉(郵寄選票25%)，本次由於疫情導致超過50%選民需要郵寄選票，因此大選結果未必能在當天出來。第四，史上有多次計票問題。回顧2000年的選舉，戈爾的普選票比布什多50萬張，因佛羅里達州的選舉人票的微弱差異(佛羅里達州長為布什親弟弟傑布布什/需要滿足270各選舉人票)，導致輸了選舉(期間重新驗票/最高法院裁定禁止新一輪選票)，最後推遲36天，到12月中才確認新總統，且歷史上曾有5次普選票少者當選。(回顧2000年大選被拖延的36天，道指從10817點跌至10,373點，跌幅不足5%)。第五，Trump依然有一定選民基礎，包括：老白男(2016年勝選的基本盤，煽動老白男對於少數族裔的恐懼穩固基本盤)，股民(背靠Fed無限量QE放水)，疫苗(Trump勒令美國疾控中心在11月3日投票日前讓新冠疫苗上市)。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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