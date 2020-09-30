基石藥業股價曾飆39%　獲輝瑞入股近一成

基石藥業公布，獲大型藥廠輝瑞(Pfizer Corporation)認購1.159億股新股，佔擴大後股本約9.9%，每股作價13.37元，較前收市價9.3港元溢價43.76%，集資約15.5億元，用於為合作協議項下的開發活動提供資金。

此外，集團與Pfizer Investment訂立戰略合作協議，包括(i)抗癌藥CS1001合作，集團同意授予Pfizer Investment獨家許可，以在中國商業化CS1001(公司的一種抗PD-L1單克隆抗體)；(ii)額外資產合作，訂約各方同意合作開發及商業化合作地區內的額外資產；(iii)授權資產合作，訂約各方同意共同收購或授權授權資產，並開發及商業化合作地區內的該等授權資產。

基石表示，獲輝瑞入股及進行戰略合作，有助於在公司向全面的生物製藥公司轉型時，推進公司的戰略、商業及財務目標。特別是，認購事項及戰略合作將加強公司為CS1001的開發提供資金，建立完整商業化基礎設施，及專注於開發同類首創及同類最優的資產的能力。

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