【市前重點睇】道指跌131點　金價升上1900美元

美匯指數跌至93.87；離岸人民幣(CNH)低見6.181；港匯報7.75觸強方兌換保證；美元兌日圓企104.5水平；歐元回軟至1.1741；英鎊處1.2865。金價上試每安士1,900美元。布油跌穿41美元；紐油徘徊於39美元水平。道指期貨靠穩。

●港元持續強勢，於紐約交易時段尾市，港滙觸及7.75港元強方兌換保證，香港金管局沽出76.26億港元。香港銀行體系總結餘將增至約2,511.57億元。

●美國8月份商品貿易赤字由7月801億美元，增加約3.5%至829億美元，創紀錄新高，並多過預期的818億美元。

●港股ADR指數收報23,406點，升131點或0.56%。

●10月恒生指數夜期收報23,429點，升167點，高水153點，成交15,558張。

●美國10年期國債孳息率升0.33點子，報0.6495厘。

●美國諮商局公布，8月份消費信心指數由7月的86.3點，跳升至101.8點，創2003年4月以來最大升幅，並遠勝市場預期的90點。

●美國標普Case-Shiller樓價指數顯示，當地廿大城市樓價7月份按年升3.95%，高過預期增長3.6%，顯示按揭利率低企帶動房屋需求，而房屋供應缺乏亦推高樓價。

●【亂世買金】六大風險迫聯儲局再擴表，金銀牛市僅屬初期階段

●金管局：

-銀行體系總結餘大半年增近1,900億，反映資金流入。

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