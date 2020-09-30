【市前重點睇】道指跌131點 金價升上1900美元
2020年09月30日 07:49
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美匯指數跌至93.87；離岸人民幣(CNH)低見6.181；港匯報7.75觸強方兌換保證；美元兌日圓企104.5水平；歐元回軟至1.1741；英鎊處1.2865。金價上試每安士1,900美元。布油跌穿41美元；紐油徘徊於39美元水平。道指期貨靠穩。
●港元持續強勢，於紐約交易時段尾市，港滙觸及7.75港元強方兌換保證，香港金管局沽出76.26億港元。香港銀行體系總結餘將增至約2,511.57億元。
●道指收報27,452點，跌131點或0.48%；標指收報3,335點，跌16點或0.48%；納指收報11,085點，跌32點或0.29%。https://bit.ly/3iguQAG
●美國8月份商品貿易赤字由7月801億美元，增加約3.5%至829億美元，創紀錄新高，並多過預期的818億美元。
●港股ADR指數收報23,406點，升131點或0.56%。
●10月恒生指數夜期收報23,429點，升167點，高水153點，成交15,558張。
●美國10年期國債孳息率升0.33點子，報0.6495厘。
●紐約11月期油收報每桶39.29美元，跌1.31美元或3.27%。布蘭特11月期油收報每桶41.03美元，跌1.4美元或3.3%。https://bit.ly/3jiJ9Ww
●紐約12月期金收報每安士1,903.2美元，升20.9美元或1.1%，創一周收市新高。https://bit.ly/2SaKbrL
●英國富時100指數收報5,897點，跌30點或0.51%；法國CAC指數收報4,832點，跌11點或0.23%；德國DAX指數收報12,825點，跌45點或0.35%。https://bit.ly/30lYgHn
●美國諮商局公布，8月份消費信心指數由7月的86.3點，跳升至101.8點，創2003年4月以來最大升幅，並遠勝市場預期的90點。
●美國標普Case-Shiller樓價指數顯示，當地廿大城市樓價7月份按年升3.95%，高過預期增長3.6%，顯示按揭利率低企帶動房屋需求，而房屋供應缺乏亦推高樓價。
●亞太經濟增長恐半世紀最差。https://bit.ly/3n4umRO
●【亂世買金】六大風險迫聯儲局再擴表，金銀牛市僅屬初期階段
●【國金專題】美富豪身家「疫」市增6.5萬億。https://bit.ly/33emhCf
●香港交易所行政總裁李小加離巢；港交所主席史美倫指物色新CEO進展良好，適時公布。https://bit.ly/2Gib3DJ
●金管局：
-零售銀行半年溢利挫20%，低息環境挑戰持續。https://bit.ly/33jgMlP
-銀行體系總結餘大半年增近1,900億，反映資金流入。
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