華住集團再就沽空報告澄清　斥指控沒有依據

對於博尼塔斯在一份於2020年9月29日刊發的補充賣空報告中的指控，華住認為，其於2020年9月22日刊發的首份報告類似，該補充報告沒有依據，它包含許多錯誤、未經證實的陳述以及對公司業務和運營的誤導性結論。

鑑於該公司已對於博尼塔斯研究公司的指控作出兩次回應，因此，除非適用法律或上市規則要求，否則公司可能不會對博尼塔斯研究公司未來的指控作出回應，而市場不應將此解讀為承認未來的任何指控屬實。

該公司重申其致力於保持最高標準的公司治理並按照美國證券交易委員會、納斯達克全球精選市場及香港聯交所的適用規則和條例項下的透明和及時的披露。除公告所披露者外，經在相關情況下作出有關集團的合理查詢後，董事會確認，其並不知悉有任何資料須予公布以避免公司證券出現虛假市場或根據證券及期貨條例第XIVA部須予以披露的任何內幕消息。

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