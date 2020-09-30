【股民熱話】長假過後　港股呢五大焦點不可不知！

內地雙節(十一及中秋節)長假期明日(1日)開始，由於適逢9月底投資者提現過節需求大，加上銀行第三季結效應下需多備頭寸，故見9月中、港股市投資氣氛減緩，走勢以調整為主。估計踏入10月，港股有以下五大焦點！

首先，當然係美國總統大選活動，特朗普與拜登的選情，相關消息足以對美股及中、港股市造成大幅波動。

第二，美國經濟消息，尤其是為數逾2.4萬億美元的刺激經濟方案能否順利獲得通過，從而能刺激美國經濟及提振美股氣氛。

第三，可能是全球最大宗的新股集資活動——螞蟻集團將於10月啟動中、港兩地上市計劃，必成市場焦點。9月份資金持續流入港股，基本上就係為認購螞蟻作準備，股民不妨留意在相關新股活動定價前，現成的中資科技股或可來個反彈浪，以起造勢之效。

第四，中國將於10月26日至29日召開第十九屆中央委員會第五次全體會議，期間將研究制定第十四個五年規劃，將為中美之爭下，未來五年中國的發展戰略，提供一幅更清晰的圖畫，並對港股走勢有所啟示。

第五，中美關係的進展，10月上旬美國可能會就制裁包括中、港金融機構的名單，而中國亦會以不可靠實體清單作還擊，到底相關制裁行動對兩地金融業影響有多大，必成市場焦點。

此外，數據顯示，近十年內地A股在節前一周調整而節後回升的機會率達八成，今年有否例外，能否帶動港股氣氛，不妨拭目以待。

東網產經專欄作者 帥哥

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