【專家點評】古勝：友邦吼咩位買？

港股尋日期指結算，早段開高後升勢乏力，收市最終跌200點，報23,275點，成交額858.8億元。期結前後例牌比較Chok，料下月初恒指仍然未見方向，惟暫時似乎喺23,200點搵到初步支持，如果短線跌穿，下方較大支撐係5月25日的22,500點水平。

老古之前成日同大家講，今年投資最大變數係中美兩國交惡，在如斯環境下投資港股，保本才是重點。尤其係今年餘下日子，10月是美國總統大選前哨戰，選戰攻防勢將掀動全球股市情緒；而當11月大選結束後，亦要評估當選者的未來中國政策，不明朗因素實在太多，無論做好、做淡都不宜進取，雖然俗語說講「富貴險中求」，但亦都要記住「財不入急門」，謹記老古控制注碼的溫馨提示。

再睇走勢，友邦昨跌逾1%收報76.15元，跌穿50天線，下方先試250天線；相信較大支持係100天線73元水平，亦即是10月線所在。本來，中長線73蚊邊可落一注，但考慮到10月美國公布第二份制裁名單，未佑會有幾震撼，故還是別心急行事，靜候股市「秋季大減價」出現，再見機行事。

東網產經專欄作者 古勝

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