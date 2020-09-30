【專家點評】鄭勤龍：港股料反彈　惟不宜太進取

從卦象顯示，恒指走勢正處於《雷天大壯》變《澤風大過》之中。在易經，凡是卦名中有大者，當中必然帶有「天」的意象於其中，「天」代表着運行不息的動能，以及剛健不屈的生命力，今「大壯」卦和「大過」卦皆帶有「天」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指在短期內的下跌空間已不多。

承接上周預示恒指在短期內將尋底回升，然後以上落區間行走居多的《兌為澤》變《水風井》卦。恒指上周三在23,795點開市，然後展轉回落至23,124點，隨後指數雖然稍有回升，但走勢動力卻在逐漸減弱，形成了連續數日收市價於23,200點至23,400點水平之間窄幅上落徘徊，可說是應驗了從井中取水後的小波動，會慢慢回復平靜的「井」卦卦象。

「大壯」卦的卦象為雷在天上，雷為壯，而天為大，因此有壯大之意。在卦序上，大壯是繼遯卦之後，《序卦》曰：｢物不可以終遯，故受之以大壯。｣意指當事物向一個壞的方向持續太久，將會到達盡頭，也隨即準備向反方向行走的時候。

然而「大過」卦卻帶有不勝負荷及棟樑不穩之象，因此預期恒指未來即使作出了反彈，但相對上的風險也將會不少。適逢港股長假期將至，固此投資者在部署上亦不宜過於進取。

玄學金融家 鄭勤龍

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020