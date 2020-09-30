平安好醫生配股集資逾78億元
2020年09月30日 08:31
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平安好醫生(01833)公布，配售8,000萬股新股份，佔擴大後股本7%，每股作價98.2港元，較前收市價107.3元折讓8.5%，集資淨額約78.24億元，將用於進一步發展集團的核心業務，包括但不限於進一步擴充自建醫療團隊；增加科技研發投入；豐富會員產品種類；拓寬銷售渠道網路；以及潛在戰略投資，從而進一步夯實集團的競爭力。
公司有90日禁售承諾。
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