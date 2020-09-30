【專家點評】陳錦興：雅生活服務短線動力增強

雅生活本年中期業績表現遠優於同業，雅生活服務公布，截至6月底止，中期盈利7.58億元人民幣，按年增長40.02%，每股盈利57分；不派中期息。期內，收入40.02億元人民幣，按年升78.55%。

雅生活收入結構進一步優化，物業管理服務收入佔比由2019年上半年的54.8%增至2020年上半年的65.5%，期內外延增值服務收入佔比由36%降至24%，期內業主增值服務收入佔比則由9.2%升至10.5%。周期性業務比例逐漸減少，有利拉近公司估值對比同業的折讓。

雅生活服務不斷擺脫依賴母企雅居樂在管面積的增加，反而第三方的在管面積隨着併購等手段而高速增長。2020年上半年第三方的在管面積佔比已升至81.1%，料高估值有望持續，現時大市處於調整格局，內地物管股的吸引力會提升，相信該股或顯現較佳中線吸納機會。建議38元吸納，目標價45元，止蝕35元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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