中國經濟：9月官方製造業PMI升至51.5

中國國家統計局公布，9月份中國製造業採購經理指數(PMI)為51.5，預期51.3，較8月上升0.5個百分點，表明製造業景氣有所回升。

9月非製造業PMI為55.9，預期54.7，前值55.2；非製造業景氣穩定回升。

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，9月製造業採購經理指數穩中有升，並包括4大特點：

1)供需兩端同步回升。隨着供需持續恢復及傳統生產旺季，企業採購意願增強，市場活躍度有所提升；

2)進出口指數升至臨界點以上。隨着一系列穩外貿政策不斷落地生效，加上國際市場需求局部回暖，製造業進出口進一步改善；

3)部分重點行業景氣回升加快；

4)小型企業PMI重返盛衰分界線以上。大、中、小型企業PMI各為52.5，50.7及50.1，其中小型企業6月份以來首次升至盛衰分界線以上，景氣回升，有製造業傳統生產旺季到來的利好，亦受惠於一系列針對小微企業的紓困幫扶政策。

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