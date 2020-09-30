【港股開市】金融股領漲　ATMX全線揚

港股在9月最後一個交易日開市做好，恒生指數升273點或1.17%，報23,548點；國企指數高開133點或1.44%，報9,415點；科技指數升39點或0.57%，報7,017點。

藍籌股普遍上升，今日公布業績的新世界發展高開5%表現最佳；石藥集團升4.3%緊隨其後，另一藥股中國生物製藥升2.8%。創科實業跌1%，是表現最差藍籌。

ATMX四大科網股做好，騰訊升1.4%報512.5港元；阿里巴巴升1.5%報269.4元；美團點評升1.4%報238元；小米集團升2.2%報20.5元。

金融股合力撐市，滙豐控股升1.6%報30.5元；友邦保險升0.7%；中國平安升0.8%；工商銀行及建設銀行升2.2%及1.2%。

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