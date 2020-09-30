A股快報：三大指數穩升 鋼鐵及釀酒股有支持

中國9月內地製造業採購經理指數(PMI)好過市場預期，A股於長假期前做好，滬綜指高開8點或0.26%，報3,232點；深成指高開48點或0.37%，至12,948點；創業板指數高開12點或0.47%，至2,575點。

板塊方面，鋼鐵、釀酒及生物製藥股升0.4%至0.5%，地產股升0.3%，金融股靠穩；而船舶製造股偏軟。

中國國家統計局公布，9月內地官方製造業PMI為51.5，預期51.3，較8月上升0.5個百分點，表明製造業景氣有所回升。9月非製造業PMI為55.9，預期54.7，前值55.2。

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