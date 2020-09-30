差估署：8月私宅售價指數再跌1.1%　連挫兩個月

香港住宅樓價持續回落。據差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年8月份私人住宅售價指數報380.6點，較7月份再跌約1.1%，已連挫兩個月。今年首8個月，該指數僅漲約0.37%。

至於8月兩類面積單位樓價走勢同樣向下，其中實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數表現較差，最新報382.8點，按月跌約1.1%，今年首8個月則只漲約0.21%；實用面積1,075方呎以上大型住宅單位指數報317.4點，按月下調約0.72%。今年首8個月則升約1.3%。

另外，8月租金指數報181.7，按月升約0.39%，該指數已連升三個月。今年首8個月仍下跌高達4.2%。

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