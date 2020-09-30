新冠肺炎：紐約破產申請半年飆40%　金融風暴以來最多

新冠肺炎令企業遭受重創，美國紐約市地區的破產申請量按年激增40%，是金融風暴以來最多。

外媒引述美國法院記錄顯示，從3月16日到9月27日，紐約市的破產申請在疫情期間飆升。此外，美國最大評論網站Yelp數據也顯示，自3月1日到9月11日，紐約市有近6,000家企業暫時關閉，其中有4,000多家企業永久停業。

商業組織組織Partnership for New York City亦指出，紐約市約23萬家企業中，疫情可能造成其中1/3永久關閉。

報道稱，紐約破產申請激增，原因包括疫情下旅遊業需求降低、紐約當局宣布封城，和許多富有的居民離開城市，前往郊區避疫等。

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