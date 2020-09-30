新股專輯：傳有券商允許投資者20倍槓桿認購螞蟻H股

一位富途證券人士透露，目前他們已籌措約260億港元，供投資者借「孖展」認購螞蟻集團H股之用。從一家互聯網券商平台了解到，富途允許投資者動用最高20倍資金槓桿，參與螞蟻H股新股申購。

據悉，為了便利投資者參與螞蟻集團H股打新，多家互聯網券商平台還打通投資者的美股及港股資金帳戶，即美股投資者可以直接使用美元參與螞蟻集團H股打新，毋須先兌換成港元。

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