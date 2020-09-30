【專家點評】麥嘉嘉：比亞迪股份可作中長線投資
2020年09月30日 10:39
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(Getty Images圖片)
國家統計局公布，9月份，中國製造業採購經理指數(PMI)升至51.5，比上月升0.5個百分點，高於市場預期的51.3。新訂單指數為52.8%，比上月上升0.8個百分點，表明製造業市場需求持續回升。
從乘聯會數據顯示，比亞迪股份(01211)秦EV及漢EV分別銷量達2,437及2,400輛，位列8月新能源汽車銷量榜前十名。內地新能源汽車購置補貼政策延續至2022年底、推動新能源汽車在城市公共交通等領域推廣應用，比亞迪首款搭載刀片電池的純電動車「漢」總訂單達3萬，漢EV達到605公里的續航里程，遠遠超過目前主流新能源汽車約400公里的續航能力，成爆款車 。
汽車行業未來走向會是「雙循環 + 新能源汽車」，中央汽車政策陸續提振汽車銷情，比亞迪獲納入中國汽車工業協會公布的第二批參與新能源汽車下鄉活動的企業和車型名單。再加上行業傳統旺季，自9月初筆者推介後，比亞迪股價累升近5成，可持有作中長線投資。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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