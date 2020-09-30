【專家點評】麥嘉嘉：比亞迪股份可作中長線投資

國家統計局公布，9月份，中國製造業採購經理指數(PMI)升至51.5，比上月升0.5個百分點，高於市場預期的51.3。新訂單指數為52.8%，比上月上升0.8個百分點，表明製造業市場需求持續回升。

汽車行業未來走向會是「雙循環 + 新能源汽車」，中央汽車政策陸續提振汽車銷情，比亞迪獲納入中國汽車工業協會公布的第二批參與新能源汽車下鄉活動的企業和車型名單。再加上行業傳統旺季，自9月初筆者推介後，比亞迪股價累升近5成，可持有作中長線投資。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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