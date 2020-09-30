港股格局：溫傑建議長假前先減磅 提防11月有「黑天鵝」
2020年09月30日 10:40
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恒生指數周三早間大升逾400點，加上未來數日港股假期休市，投資者現時減持是合適時機嗎？
光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，投資者應否減磅視乎持有哪些股份。如果是持有一些黃金周受惠股，例如同程藝龍(00780)及九毛九(09922)等，又或持有大型新經濟股如阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)，不妨繼續持有，暫不用減持。但如果是其他股份，趁彈高稍為減磅是恰當選擇，畢竟長假期間較難預計外圍股市怎樣走。
他預期恒指10月會在22,500至24,500點之間上落，中美關係和美國總統大選進程仍是影響大市的不明朗因素。他更提醒投資者要提防11月，一旦大選後出現訴訟而未有當選結果，將是對美股和港股大為不利的「黑天鵝」事件。
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