港股格局：溫傑建議長假前先減磅　提防11月有「黑天鵝」

恒生指數周三早間大升逾400點，加上未來數日港股假期休市，投資者現時減持是合適時機嗎？

他預期恒指10月會在22,500至24,500點之間上落，中美關係和美國總統大選進程仍是影響大市的不明朗因素。他更提醒投資者要提防11月，一旦大選後出現訴訟而未有當選結果，將是對美股和港股大為不利的「黑天鵝」事件。

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