阿里巴巴CFO：料阿里雲將在2021財年內轉虧為盈

報道指，在近日舉行的阿里巴巴2020年投資者大會上，武衛指阿里巴巴始終堅持創新，投資未來，實現多引擎增長，新業務將成為阿里巴巴收入增長的主要驅動力。

武氏稱，從核心商業的增長質量來看，阿里巴巴上的消費者的平均消費超過9,000元人民幣，且7,000元人民幣以上消費者留存達到了98%，這意味高收入群體在阿里巴巴平台上的留存度好。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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