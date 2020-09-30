本港8月各區細單位均價俱跌 九龍區挫6%最傷

據差餉物業估價署最新的臨時數據顯示，8月份各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價全部走勢向下。

其中九龍區細單位跌勢較急。該區細戶平均每方呎售價約14,510港元，較7月份大幅下挫約6.1%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約623萬元，按月低約41萬元。

新界區細戶平均每方呎售價約13,702元，按月下調約2.1%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約589萬元，較7份低約13萬元。

港島區平均每方呎售價約17,483元，按月則跌約1.2%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約751萬元，按月下調約10萬元。

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