美國財政部促國會挽救成千上萬的航空公司職位

美國財政部周二(29日)表示，已經關閉了向7家受新冠肺炎疫情打擊的大型航空公司的貸款，並敦促國會通過提供數十億美元的工資援助來挽救數萬個航空公司的工作。

這7家航空公司分別是阿拉斯加航空，美國航空，邊疆航空，捷藍航空，夏威夷航空，天西航空和聯合航空。

航空公司和工會仍在積極游說國會，要求在周三(30日)的最後期限之前提供新的250億美元的救助資金，以將工人再維持6個月的工資，但業者承認僅剩幾個小時就面臨艱苦的戰鬥。

根據《關愛法案》，美國航空公司在3月獲得了250億美元的收入，主要是通過贈款的形式，使員工在9月份之前一直保持工資總額，並避免休假。

美國財政部長姆紐欽敦促國會延長薪資援助計劃，以便在經濟重新開放並繼續走上復甦之路時，可以繼續為航空業工人提供支持。上周，姆紐欽排除了採取行政措施避免航空公司裁員的可能性。

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