摩通承認15名交易員涉欺詐　將繳逾71億元罰款

外媒報道，摩根大通承認存在不當行為，為和解美國當局對涉及該行兩個交易部門操控市場的指控，同意支付超過9.2億美元(約71.76億港元)罰金，為有史以來與欺詐行為有關的最大罰單。

報道引述法庭文件，在過去8年中，摩根大通有15名交易員在貴金屬和美國國債市場上，造成其他參與者超過3億美元(約23.4億港元)的損失。摩通承認對交易員的行為負有責任。美國司法部向摩通母公司提出兩項電匯欺詐指控，但同意據一項為期3年的協議推遲有關訴訟，並要求摩通向政府匯報相關補救措施和合規工作。

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