【超低息環境】淡馬錫發債籌27.5億美元　包括長達50年期債券

新加坡國有投資者淡馬錫控股(Temasek Holdings)發行一系列長期美元債券，籌集27.5億美元(折合約214億港元），作為其250億美元全球擔保債券的一部分中期票據計劃，其中包括最長的50年期限，乃其所融資的最長年期債務。

是次淡馬錫的全資子公司淡馬錫金融發行了三期債券，10年期債務籌集了7.5億美元，票息1%；30.5年期債務籌集了10億美元，票息2.25%；50年期債券籌集了10億美元，票息2.5%。

淡馬錫表示，全球高質量的機構投資者，合格人士和/或其他特定投資者對該債券給予了大力支持。

淡馬錫的舉動是亞洲公司出售長期債券趨勢的一部分，這是由於養老基金和其他尋求與其遠期負債相匹配的資產的需求所推動。在全球範圍內，創紀錄的低利率降低了進行交易的公司的成本。

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