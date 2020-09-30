【搶人才】台灣六大上市公股銀行高薪招攬香港專才

外媒報道，六大上市公股(即官方持大股)金融機構啟動延攬香港人才專案，開出最低470萬元新台幣(約125萬港元)、最高可達千萬元新台幣(約267萬港元)水平的年薪，高於董事長、總經理行情，以爭取香港金融菁英投效，希望借重國際金融中心的人才，協助重振競爭力，開創跨國多元業務。

報道指出，公股金融企業包括兆豐、第一、合庫、華南、以及彰銀及台企銀兩家獨立銀行，近年經歷國際洗錢監管趨嚴、數碼金融興起，以至新冠肺炎疫情衝擊等洗禮，公股金融機構獲利與競爭力較民營業者相對流露疲態。

報道指公股金融機構推出香港「獵才專案」，要打破公股事業傳統吃大鍋飯、薪資偏低等文化，重賞徵勇夫，目前除彰銀外，其他五家公股機構均已經董事會通過獵才方案，跨國獵人頭公司也積極與各公股機構接洽。

由於開出香港獵才薪資對公股金融機構堪稱「天價」，引起側目。報道引述合庫金、銀董事長雷仲達表示，如果這些人才能為銀行賺進2億元新台幣(約5,347萬港元)，給他600萬元新台幣(約160萬港元)薪資就不會太高，這些香港人才，薪水福利會與一般行員不同、而是與績效掛鈎，每年都會檢視績效，未達內部期望值就不能再續約。換句話說，每家公股獵才都會設定「退場機制」。

合庫銀目前設定最高年薪600萬元新台幣(約160萬港元)挖香港人才，與第一金相當，台企銀則是最低、約470萬元新台幣(約125萬港元)，彰銀以250萬至550萬元新台幣(約66萬至147萬港元)區間為限，預計10月提董事會。華南與兆豐金乾脆不設特定金額上限，可視個案談薪資待遇，若有好人才，薪水也可能給到超過董、總達千萬元以上。

政府大張旗鼓鼓勵公股金融機構延攬香港人才，希望公股金融業提升戰力，也讓台灣市場更國際化。不過，台灣相對較高的薪資所得稅率是個障礙，國發會為了提高外國專業人才來台誘因，特別修法將相關租稅優惠適用年限延長至五年，並列入立法院本會期優先法案。

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