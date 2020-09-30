【瑞通推介】滙豐於30元關反覆 嚴選購沽證
2020年09月30日 10:54
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瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望美國總統候選人首場辯論，不過歐美新冠肺炎確診個案再度飆升，影響金融市場氣氛。道指隔晚收報27,452點，跌131點或0.5%。港股在長假期前夕，恒指最新升逾400點，重上23,700點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾6,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,600萬元，反映投資者預期港股將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
外電引述消息人士指，滙豐控股出售法國零售業務談判已進入最後階段，並據報滙控有機會錄得至少45億元交易虧損。另有報道指平保旗下平安資產管理近日增持滙控出於財務因素，而非政治考慮。滙控昨漲近2%後回軟，以全日低位30元收市，跌2.6%，險守10天線；股份曾升1.7%，高見30.5元，其後窄幅上落。昨有逾400萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流出。
中移昨以全日最低位收市，跌2.2%至48.95元，為近半年新低，14日RSI處超賣水平。集團早前公布8月5G套餐客戶數目為9,815.7萬戶，按月增加1,410萬戶。另發改委提出加大5G建設投資；今早升2.7%，曾升穿50元關口。昨分別有近380萬元和約40萬元淨流入其好倉和淡倉。
美團點評近日受制於240元關口，昨收跌1%，報234.6元，為全日低位；今早最近漲3%，報242元。昨有小量資金淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾380萬元淨流入。
報道指美國商務部已通知美國電腦晶片公司，在向中芯出口某些技術之前必須獲得許可。中芯昨收跌0.9%於17.7元，連跌五個交易日，累挫逾13%；今早反彈3.5%暫見18.32元暫時高位。昨分別有逾270萬元和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
滙豐貼價、中短期購(27909)，行使價32.05元，2021年2月到期，實際槓桿7.1倍；
滙豐貼價、中年期沽(27276)，行使價28.98元，2021年3月到期，實際槓桿4.9倍；
中移價外、中短期購(28296)，行使價58.88元，2021年3月到期，實際槓桿9.5倍；
美團輕微價外、中短期購(21962)，行使價276.08元，2021年1月到期，實際槓桿6倍；
美團輕微價外、中短期沽(21961)，行使價205元，2021年2月到期，實際槓桿4.2倍；
中芯輕微價外、中短期購(12701)，行使價20.58元，2021年3月到期，實際槓桿3.3倍；
阿里輕微價外、中短期購(25352)，行使價296.03元，2021年1月到期，實際槓桿7.5倍；
阿里輕微價外、中短期沽(17098)，行使價239.9元，2021年2月到期，實際槓桿6.2倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(57303)，收回價23,060點，槓桿比率39倍；
恒指熊證(61614)，收回價24,020點，槓桿比率34倍；
滙豐全場最高收回價的牛證(58847)，收回價28.04元，槓桿比率7.9倍；
滙豐熊證(51252)，收回價32.78元，槓桿比率7.5倍；
中移牛證(55686)，收回價47.1元，槓桿比率11.3倍；
中移熊證(57806)，收回價57.75元，槓桿比率5倍；
美團牛證(55228)，收回價222.999元，槓桿比率11.7倍；
美團熊證(51224)，收回價251.88元，槓桿比率13.7倍；
中芯牛證(65576)，收回價15.88元，槓桿比率4.6倍；
中芯熊證(66903)，收回價22.8元，槓桿比率2.7倍；
吉利牛證(54633)，收回價14.159元，槓桿比率8倍；
吉利熊證(64229)，收回價17.89元，槓桿比率5.1倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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