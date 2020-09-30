【瑞通推介】滙豐於30元關反覆　嚴選購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望美國總統候選人首場辯論，不過歐美新冠肺炎確診個案再度飆升，影響金融市場氣氛。道指隔晚收報27,452點，跌131點或0.5%。港股在長假期前夕，恒指最新升逾400點，重上23,700點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾6,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,600萬元，反映投資者預期港股將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

外電引述消息人士指，滙豐控股出售法國零售業務談判已進入最後階段，並據報滙控有機會錄得至少45億元交易虧損。另有報道指平保旗下平安資產管理近日增持滙控出於財務因素，而非政治考慮。滙控昨漲近2%後回軟，以全日低位30元收市，跌2.6%，險守10天線；股份曾升1.7%，高見30.5元，其後窄幅上落。昨有逾400萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流出。

中移昨以全日最低位收市，跌2.2%至48.95元，為近半年新低，14日RSI處超賣水平。集團早前公布8月5G套餐客戶數目為9,815.7萬戶，按月增加1,410萬戶。另發改委提出加大5G建設投資；今早升2.7%，曾升穿50元關口。昨分別有近380萬元和約40萬元淨流入其好倉和淡倉。

美團點評近日受制於240元關口，昨收跌1%，報234.6元，為全日低位；今早最近漲3%，報242元。昨有小量資金淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾380萬元淨流入。

報道指美國商務部已通知美國電腦晶片公司，在向中芯出口某些技術之前必須獲得許可。中芯昨收跌0.9%於17.7元，連跌五個交易日，累挫逾13%；今早反彈3.5%暫見18.32元暫時高位。昨分別有逾270萬元和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。

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