分析：iPhone 12將登場　台企受益最大

外電引述分析指，蘋果公司(Apple Inc.)將推出5G iPhone 12，台企鴻海可能因獲得更多新機的組裝佔比而受惠最大。

報道指出，Apple即將推出支援5G功能的iPhone 12，鴻海可能因獲得更多新機的組裝佔比而受惠最大，另一台企緯創也可能獨家取得「印度製」iPhone 12組裝訂單，提高營收數字。

外電研究顯示，樂觀而言，市場期待的擴增實境(AR)與5G連網功能，可能會帶動蘋果在第4季出貨多達8,000萬支5G iPhone。據IDC預期，Apple 5G iPhone明年銷售動能進一步拉升，出貨增長193%，高於Android智慧手機的86%出貨增長率。

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