【高盛推介】比亞迪曾飆近12%創新高　購證夠值博？

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪昨日升約3.1%；今早高開約1.7%後升幅明顯擴大，最新漲近12%，高見120.8港元，再創歷史新高，且明顯跑贏大市。

有報道引述國家工信部代表指，新能源車銷量自7月以來已實現按年正增長，並恢復每單月10萬輪的消費水平。另有報道引述中國汽車技術研究中心副總經理吳志新預期，未來2035年新能源汽車保有量超過1.6億輛，銷量佔比達50%至60%。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署認購證，當中本周一及本周二共錄得約140萬元資金流入。

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