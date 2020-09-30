IMF：人民幣佔全球外匯儲備比例創新高
2020年09月30日 11:12
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（中新社圖片）
國際貨幣基金組織(IMF)最新數據顯示，今年第二季總外匯儲備總額為12.01萬億美元，按季升3,100億美元或2.6%。其中美元外儲總額升1.9%至6.9萬億美元；人民幣外匯儲備總額則由第一季的約2,200.9億美元，升4.68%至2,303.9億美元，連續六季增長。
全球官方外匯儲備貨幣結構中，美元佔比為61.26%，歐元佔20.27%居次，日圓佔5.75%排第三。人民幣佔比則升至2.05%，刷新紀錄高位。
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