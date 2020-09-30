IMF：人民幣佔全球外匯儲備比例創新高

國際貨幣基金組織(IMF)最新數據顯示，今年第二季總外匯儲備總額為12.01萬億美元，按季升3,100億美元或2.6%。其中美元外儲總額升1.9%至6.9萬億美元；人民幣外匯儲備總額則由第一季的約2,200.9億美元，升4.68%至2,303.9億美元，連續六季增長。

全球官方外匯儲備貨幣結構中，美元佔比為61.26%，歐元佔20.27%居次，日圓佔5.75%排第三。人民幣佔比則升至2.05%，刷新紀錄高位。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020